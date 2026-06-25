日経平均25日大引け＝3日ぶり反発、3191円高の7万2366円 日経平均25日大引け＝3日ぶり反発、3191円高の7万2366円

25日の日経平均株価は前日比3191.37円（4.61％）高の7万2366.34円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1039、値下がりは469、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1134.39円押し上げ。次いで東エレク <8035>が547.08円、ＳＢＧ <9984>が419.16円、キオクシア <285A>が266.33円、ファストリ <9983>が222.05円と続いた。



マイナス寄与度は13.07円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、塩野義 <4507>が10.26円、三井物 <8031>が10.06円、ソニーＧ <6758>が8.88円、豊田通商 <8015>が8.15円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、情報・通信業、ガラス・土石、ゴム製品が続いた。値下がり上位には鉱業、海運業、保険業が並んだ。



株探ニュース