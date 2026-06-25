東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ＬｉＮＫＸ、ＱＤレーザがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ＬｉＮＫＸ、ＱＤレーザがS高

25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数306、値下がり銘柄数248と、値上がりが優勢だった。



個別ではＬｉＮＫＸ<584A>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。サクシード<9256>は一時ストップ高と値を飛ばした。ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>など4銘柄は年初来高値を更新。ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、海帆<3133>、リプロセル<4978>、犬猫生活<556A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ウェッジホールディングス<2388>、キッズスター<248A>、ツクルバ<2978>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>など42銘柄が年初来安値を更新。パワーエックス<485A>、くすりの窓口<5592>、アスタリスク<6522>、ジーネクスト<4179>、ＧＯ<581A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース