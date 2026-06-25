ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金7537億円 ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金7537億円

25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.8％減の7537億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.8％減の5615億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、ｉシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ＥＴＦ <2258> 、ＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> など18銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> など31銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.01％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が8.67％高、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が8.51％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が8.48％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が7.79％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> は9.63％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は6.67％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は6.64％安、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> は6.22％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.86％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3191円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3892億500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3569億9000万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が424億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が400億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が199億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が193億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が176億4800万円の売買代金となった。



株探ニュース