アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が24日、39歳の誕生日を迎えた。当日は自身のインスタグラムを更新し、チームメートから祝福を受ける様子を投稿した。また、米メディア『FOXスポーツ』は次回2030年大会に言及し、「メッシは出場を否定せず」と伝えた。衰え知らずのスーパースターの動向に、今後も注目が集まりそうだ。

■チームメートから祝福

チームメートから祝福される様子を自身のインスタグラムで報告したメッシ。アルゼンチン代表も公式インスタグラムを更新し、関係者が一堂に介して誕生日を祝うシーンを投稿した。

この時チームメートらは全員、主将とのツーショット写真がプリントされた白のTシャツを着用。米スポーツ専門局『ESPN』などによると、この日のために作られた記念品だという。

そして、FWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）の投稿によると、Ｔシャツには「私たちの人生を変え、忘れられない瞬間を与えてくれ、夢は実現できるのだと信じさせてくれた人へ。最高だったのは、それをただ見ているだけではなく、あなたと一緒に体験できたことでした。 誕生日おめでとう、キャプテン。私たちはあなたを愛しています」などの文字も書かれていたという。

■「今に集中している」

また、「FOXスポーツ」は同日、「メッシ、2030年Ｗ杯出場の可能性を否定せず」と題し、記事を公開。30年大会に出場する可能性について尋ねられると、39歳になったスーパースターは「正直なところ、今はそのことを考えていない。少し先の話のように思える。でも、前にも言ったように、僕は一日一日を大切に生きていている。今に集中しているんだ」と語ったという。

さらに「そうだね……。自分がチームに貢献できて、身体的にもいい状態で、チームメートを助けられる限りは、しばらくプレーを続けるつもりだ」と続け、現役続行への意欲を見せた。

同メディアはメッシの発言について、「43歳になった彼のプレーをＷ杯で再び見ることができるというファンの夢が、十分に現実味を帯びていることを示している」と記した。