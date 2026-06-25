香川県発注の土木工事の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は２５日、「村上組」など高松市内の建設会社２０社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出した。

併せて、２７社に計約４億４０００万円の課徴金納付を命じた。

排除措置命令を受けたのは「東讃建設」や「えびす石材土木」、「野崎組」など。一部の会社は談合を途中で抜けたなどの理由で、課徴金納付命令だけを受けた。大半の業者は約２０年前にも同様の談合で行政処分を受けている。

発表によると、各社は遅くとも２０２１年５月以降、同県発注の道路舗装や河川改修工事などの一般競争入札で、事前に受注予定業者を決めていたという。

対象は高松市内の工事で、各社は市内を四つの地区に分け、工事場所の地区に所在する会社が優先的に受注できるよう調整していた。入札前に公表される工事の予定価格を参考に、受注予定業者が他の業者と応札額を調整し、一番低い金額で応札するなどしていた。

公取委は０１年にも、同県や高松市発注の土木工事を巡る談合で村上組などを含む１５９社に再発防止を求める排除勧告を出した。０３年には、うち１３４社に計約１０億円の課徴金納付を命じている。