北中米Ｗ杯１次リーグＡ組最終戦（２４日＝日本時間２５日）、韓国は南アフリカに０―１で敗れ、勝ち点３で３位に転落。決勝トーナメント進出へ他の組の結果を待つことになった。

試合後、ＤＦ薛英佑（レッドスター）のオフィシャルＳＮＳは声明文を投稿。「いつも薛英佑を応援し関心を示してくださる皆さん、ありがとうございます」と切り出すと「パフォーマンスに対する意見や評価はスポーツの一部であり、建設的な批評や多様な意見は健全なスポーツ文化の重要な要素です。しかし、最近のコメントやメッセージは明らかに表現の範囲を超えており、暴言、個人攻撃、名誉毀損、虚偽情報の拡散などが顕著です」と誹謗中傷の被害に遭っていることを告白。

「このような行為はいかなる状況でも正当化できず、個々の選手だけでなく、その家族や周囲の人々にも深刻な害を及ぼす可能性があります。また、健全に支援しコミュニケーションを図る多くのファンの場を損ない、健全なコミュニケーションの文化を損なっています。関連する投稿やコメントを継続的に監視しており、悪意ある中傷、個人攻撃、虚偽情報の拡散などの違法行為には容赦なく対応いたします」と、断固たる姿勢を取ると強調した。

第２戦のメキシコ戦（１８日）で０―１と惜敗後、同選手らに対する誹謗中傷が問題となっており、連敗後にも対策が求められている。