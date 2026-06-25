可愛すぎる2匹のサポーターが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万3000回再生を突破し、「可愛い応援団」「日本の最強かわいいツートップ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テレビでサッカーワールドカップを観戦する2匹の犬→ユニフォームを着て『日本を応援する光景』】

ワールドカップを見ていたら

TikTokアカウント「oishiimonodaisuki_5」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『まめ』ちゃん、『むぎ』ちゃんと暮らしています。

投稿主さんがテレビでサッカーワールドカップを観戦していた日のこと。ふとテレビの前を見ると、まめちゃんとむぎちゃんが並んで試合を見つめていたそうです。しかも2匹はテレビ台に前足をかけて立ち上がり、まるで試合の行方を真剣に見守っているかのよう。日本代表のユニフォーム姿も相まって、その光景はまさに小さなサポーターそのものでした。

さらに驚いたのは、試合中ずっと2匹の尻尾が楽しそうに揺れていたこと。画面の動きを目で追いながら、夢中になって観戦していたそうです。その姿は「がんばれ日本！」と応援しているようにも見え、見ている人たちをほっこりさせました。そしてこの日の試合は見事に日本が勝利。もしかすると、まめちゃんとむぎちゃんの可愛らしい応援が力になったのかもしれません。

思わず笑顔になる、微笑ましい観戦風景だったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「だから勝ったんだね！」「しっぽのシンクロ可愛すぎる」などさまざまなコメントが寄せられました。

中学生のテニスも応援♪

実は、まめちゃんとむぎちゃんのスポーツ好きはサッカーだけではないそうです。お散歩中に中学校のグラウンドの前を通りかかると、テニスの練習や試合が気になって足を止めることも。

柵に前足をかけ、ボールの行方を目で追いながら熱心に観戦するのだとか。その姿はまるで応援団のよう。しかも、いつも2匹並んで仲良く見守っているそうです。もしかすると、まめちゃんとむぎちゃんは筋金入りのスポーツファンなのかもしれませんね。

TikTokアカウント「oishiimonodaisuki_5」には、まめちゃん＆むぎちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oishiimonodaisuki_5」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。