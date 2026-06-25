■早期天候情報とは

【画像】今後の全国の天気

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２５日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■沖縄地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和８年６月２５日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 ７月１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋０．９℃以上

沖縄地方の気温は、向こう４日間程度は低いですが、その後は太平洋高気圧に覆われやすくなるため高い日が多く、７月１日頃からはかなり高くなる可能性があります。急激な気温上昇の際は、熱中症の危険性が高くなります。体調に配慮しつつ、気温上昇の前に汗をかく機会を増やすなど暑さに慣れる取り組みを行うなど事前の熱中症対策を進め、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■奄美地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年６月２５日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

奄美地方 ７月２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．２℃以上

奄美地方の気温は、向こう６日間程度は低いですが、その後は太平洋高気圧に覆われやすくなるため高い日が多く、７月２日頃からはかなり高くなる可能性があります。急激な気温上昇の際は、熱中症の危険性が高くなります。体調に配慮しつつ、気温上昇の前に汗をかく機会を増やすなど暑さに慣れる取り組みを行うなど事前の熱中症対策を進め、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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