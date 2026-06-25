「ふざけてんだろ」「難易度の差がやばすぎる」３位転落で敗退の危機も…韓国、決勝T進出できた場合の対戦カードに日本のファンが反応！「わざと負けた？」「日本はモロッコかブラジルかフランスなのに」【W杯】
現地６月24日、北中米Ｗ杯のグループＡ最終節で、FIFAランキング28位の韓国代表が同54位の南アフリカ代表と対戦。引き分け以上で２位通過が決まるなか、０−１の敗戦を喫した。
この結果、GS３試合を終えて１勝２敗となった韓国はグループ３位に転落。今大会は３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるため、決勝トーナメント進出の可能性がまだ残されてはいるものの、敗退の危機に陥っている。
しかし、もし突破できた場合、韓国は決勝トーナメントの組み合わせが恵まれているのだ。英公共放送「BBC」の暫定のトーナメント表によると、現時点でラウンド32の相手はG組１位のエジプトとなる。
エジプトはFIFAランキングでは韓国より２つ上の26位ではあるものの、日本代表がラウンド32で対戦する可能性のあるブラジルやモロッコ、フランスに比べれば楽な相手と言える。
これにはSNS上で日本のファンから「ふざけてんだろ」「韓国ならエジプトにすら勝てないだろ」「難易度の差がやばすぎる」「不公平すぎる」「日本はモロッコかブラジルかフランスなのに…」「くじ運やばい」「わざと負けた？」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この結果、GS３試合を終えて１勝２敗となった韓国はグループ３位に転落。今大会は３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるため、決勝トーナメント進出の可能性がまだ残されてはいるものの、敗退の危機に陥っている。
しかし、もし突破できた場合、韓国は決勝トーナメントの組み合わせが恵まれているのだ。英公共放送「BBC」の暫定のトーナメント表によると、現時点でラウンド32の相手はG組１位のエジプトとなる。
これにはSNS上で日本のファンから「ふざけてんだろ」「韓国ならエジプトにすら勝てないだろ」「難易度の差がやばすぎる」「不公平すぎる」「日本はモロッコかブラジルかフランスなのに…」「くじ運やばい」「わざと負けた？」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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