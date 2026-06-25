しんちゃんたちがお寿司になった！ 2026年6月発売「クレヨンしんちゃん おすしんちゃん」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「クレヨンしんちゃん おすしんちゃん」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん おすしんちゃん」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
クレヨンしんちゃん おすしんちゃん
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・しんちゃん
・ひまわり
・シロ
・ネネちゃんうさぎ
・ぶりぶりざえもん
・カンタム・ロボ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「クレヨンしんちゃん おすしんちゃん」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん おすしんちゃん」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
お寿司になりきったしんちゃんたちが可愛すぎる！しんちゃんたちがお寿司になりきった、ユニークで可愛らしいフィギュアが登場しました。それぞれのキャラクターがお寿司のネタと組み合わさった、ファン必見の愛らしい仕上がりとなっています。さらに、全種類にお皿が付属する仕様となっているのも見逃せないポイント。サイズは約5.3cmと存在感もあり、お部屋に並べて飾りたくなるクオリティの高いアイテムです。
詳細情報▼商品名
クレヨンしんちゃん おすしんちゃん
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・しんちゃん
・ひまわり
・シロ
・ネネちゃんうさぎ
・ぶりぶりざえもん
・カンタム・ロボ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)