引き分けでもよかったのに、まさかの3位転落　“格下”の南アに敗れた韓国　代表OBは敗退危機に激怒「かなり恥ずかしい」【W杯】

3戦不発に終わって唇をかみしめるソン・フンミン(C)Getty Images

衝撃的な敗北に落胆ムードが広まった。

現地時間6月24日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグA組の最終戦で、韓国代表が南アフリカ代表に0-1で惜敗。結果、総獲得勝点が「3」となり同組3位に転落。決勝トーナメント進出は、他グループの結果を待つ形となった。

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第一目標として「ラウンド・オブ32進出」を掲げてきた今大会だっただけに、暗雲の立ち込める結末だ。63分に左サイドを崩され、最後はタペロ・マセコの先制点を与えた韓国は、最初から最後まで決め手を欠いた。後半には、不調のためにベンチスタートとなった大黒柱のソン・フンミンを送り込んだが、組織だった守備ブロックを形成した相手の牙城を崩せず。虎の子の1点を守り切られた。

48か国参加の今大会は、全12組の各組2位以内が自動で決勝トーナメントに進出。さらに各組3位の成績上位8か国も勝ち残れるのだが、勝点3の韓国は、総得点数が「2」で、得失点差は「−1」と突破が微妙なラインではある。

残り9組の結果を待つ形となったわけだが、国内に漂うのは絶望的な空気だ。韓国代表のレジェンドであるパク・チソン氏は、放送局『JTBC』の解説内で「チームとして連動した姿が全く見られない。なぜかタイミングが全く合っていない。本当に大事な試合なのに、これだけ選手たちの呼吸が合わないのは残念だという言葉しか出ない」と愕然。さらに後半に入っても戦術を変えなかったホン・ミョンボ監督の采配を断じた。

「後ろに人数が多すぎる。自分たちが負けていて、絶対にゴールが必要なのに得点する意志がまるでない。ベンチが指示を与えるべきだ。3戦を通して、内容がほぼ同じだった。守備を中心にしすぎるあまりに、攻撃的な戦術が全くなかった」