「お父さんになってほしい有名人・芸能人」ランキング！ 3位「木村拓哉」、2位「舘ひろし」、1位は？
父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」は、全国（10〜80代）2613人を対象に「お父さんになってほしい有名人・芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までのランキング結果を見る】
3位は、俳優の木村拓哉さんでした。
トップスターでありながら、家庭を大切にするイメージが定着しています。特に若い世代からは、「こんなお父さんだったら自慢できる」という憧れの声が集まりました。
2位は、俳優の舘ひろしさんでした。
ダンディで威厳がありながら、包容力も感じさせる存在として票を集めました。「何があっても家族を守ってくれそう」という安心感が、多くの支持につながっています。
趣味や遊びを全力で楽しみながら、家族との時間も大切にする「人生を楽しむ父親」の代表格です。自然体で豊かなライフスタイルに、多くの人が理想の父親像を重ねました。
(文:All About ニュース編集部)
【10位までのランキング結果を見る】
3位：木村拓哉
3位は、俳優の木村拓哉さんでした。
トップスターでありながら、家庭を大切にするイメージが定着しています。特に若い世代からは、「こんなお父さんだったら自慢できる」という憧れの声が集まりました。
2位：舘ひろし
2位は、俳優の舘ひろしさんでした。
ダンディで威厳がありながら、包容力も感じさせる存在として票を集めました。「何があっても家族を守ってくれそう」という安心感が、多くの支持につながっています。
1位：所ジョージ1位は、タレントの所ジョージさんでした。
趣味や遊びを全力で楽しみながら、家族との時間も大切にする「人生を楽しむ父親」の代表格です。自然体で豊かなライフスタイルに、多くの人が理想の父親像を重ねました。
(文:All About ニュース編集部)