タクシーの運転手から手渡された500円。

【予想外のひとこと】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、私が言われた言葉

それは、一緒に乗っている幼い息子のためのものだった。

そして、追い詰められていた母親はその優しさを受けたことで......。

＜ぽんたさんからのおたより＞

私がまだ20歳の頃のことです。当時1歳の息子を連れて夜の仕事に向かっていました。

その頃は、毎日仕事を掛け持ちし、子育てもして、精神的にも体力的にもいっぱいいっぱい。

いっそのこと、二人で死んでしまおうかとも思うくらい思い悩んでました。

仕事に向かうために乗ったタクシーで

しかしその日、電車を降りてタクシーに乗り込み、コンビニに寄ってもらおうとしたところ、

「お母さん、これでお菓子でも買ってあげて」

と、運転手さんが500円くれました。

運転手さんのその優しさのお陰で、「頑張らないと！」と立ち上がれました。

息子も今では、小学6年生。元気でいてくれてます。

地元を離れてしまったので、そのタクシーに乗ることも無いのですが、あの時の運転手さんにこの場を借りてお礼したいです。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

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