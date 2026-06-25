OWNDAYS×ポムポムプリン第2弾 マフィンら“チームプリン”もフレームに登場
メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」の30周年アニバーサリーイヤーを記念したアイウェアコレクション「OWNDAYS × POMPOMPURIN」第2弾を発売する。
【写真】プリンとマフィンがフレームに！“おしりのしるし”もチラ見え
前回好評だったことを受け、今回は商品ラインアップに子どもも着用できる「mini model」を加えた全7種類各2色に拡充する。きょう25日よりオンラインストア限定で先行予約を開始し、7月2日より全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて販売する。さらに、コラボレーションを記念して、6月25日から7月2日午前9時59分まで、オンラインストアにて100セット限定でオリジナル巾着をプレゼントする。
30周年のアニバーサリーイヤーを記念した同コレクションでは、のんびり屋さんでマイペースなポムポムプリンの魅力を、毎日にそっと寄り添うアイウェアに落とし込んだ。甘いプリンを表現したカラーやモチーフ使いなど、ポムポムプリンらしいやさしくて愛らしい世界観を細部まで表現。フレームデザインには、ポムポムプリンのお友だち「チームプリン」も隠れており、かけるたびに小さなときめきを感じられるラインアップとなっている。
ポムポムプリンの顔がそのままデザインされた、もこもこ素材のメガネケースが付属。大切なメガネをポムポムプリンがふんわり優しく守ってくれる。付属のクリーニングクロスは「チームプリン」が大集合した、キュートなデザインとなっている。
■商品詳細
・とろ〜り model（とろ〜り mini model）
とろけるカラメルを思わせるカラーが甘かわいいウェリントン型。
テンプルにポムポムプリンとお友だちの“マフィン”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。
甘さと遊び心が魅力の、毎日を楽しく彩る一本。キッズサイズのmini modelも用意。
・ぷるんっと model
プリンのような色合いと装飾がかわいらしいボストン型。
フロントの縁の周りに、ポムポムプリンを連想するモチーフを刻印。テンプルにポムポムプリンとお友だちの“ベーグル”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。上品さとかわいらしさを兼ね備えた、長く愛用したくなる一本。
・おさんぽ model
メガネにもサングラスにも変身できる、大好きなおでかけにぴったりな「チームプリン」の2WAYボストン型。
普段はメガネとして、おでかけ時にはSNAPレンズを装着して、サングラスにできる優れもの。歩くたびに揺れるポムポムプリンのチャーム付きテンプルで、アクセサリーのように輝くデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。実用性と心が弾む魅力を兼ね備えた、毎日のおでかけがもっと楽しくなる一本。
・レトロ model
トレードマークのベレー帽に合わせた、クラシックデザインが肌になじむウェリントン型。
テンプルにポムポムプリンのロゴやお友だちの“スコーン”をあしらったパーツを施し、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ちょっぴり知的で、レトロな魅力が溢れる一本。
・なかよし model（なかよし mini model）
ポムポムプリンの丸く柔らかいフォルムを思わせるデザインに、こげ茶色のベレー帽カラーを組み合わせたボストン型。
テンプルには寝そべったポムポムプリンや「チームプリン」のみんなをあしらい、横顔にさりげないにぎやかさを添えるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ポムポムプリンとお友だちが大集合した、癒しレベルMAXの一本。キッズサイズのmini modelも用意。
■コラボ限定グッズ
・ふわもこクリーニングクロス
メガネをかけたポムポムプリンのふわもこクリーニングクロス。お気に入りのメガネをポムポムプリンが一緒にきれいにしてくれる。着用しているのは「なかよし model（SR2010M-6A）」。
・2WAYグラスコード
ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる2WAYグラスコード。トレンド感のあるロープスタイルのストラップで、かけ外しの多いPCメガネなどの持ち歩きに便利なアイテム。スマホタグも付いているので、大好きなポムポムプリンとメガネやスマホを忘れずに身につけられる。
【写真】プリンとマフィンがフレームに！“おしりのしるし”もチラ見え
前回好評だったことを受け、今回は商品ラインアップに子どもも着用できる「mini model」を加えた全7種類各2色に拡充する。きょう25日よりオンラインストア限定で先行予約を開始し、7月2日より全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて販売する。さらに、コラボレーションを記念して、6月25日から7月2日午前9時59分まで、オンラインストアにて100セット限定でオリジナル巾着をプレゼントする。
ポムポムプリンの顔がそのままデザインされた、もこもこ素材のメガネケースが付属。大切なメガネをポムポムプリンがふんわり優しく守ってくれる。付属のクリーニングクロスは「チームプリン」が大集合した、キュートなデザインとなっている。
■商品詳細
・とろ〜り model（とろ〜り mini model）
とろけるカラメルを思わせるカラーが甘かわいいウェリントン型。
テンプルにポムポムプリンとお友だちの“マフィン”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。
甘さと遊び心が魅力の、毎日を楽しく彩る一本。キッズサイズのmini modelも用意。
・ぷるんっと model
プリンのような色合いと装飾がかわいらしいボストン型。
フロントの縁の周りに、ポムポムプリンを連想するモチーフを刻印。テンプルにポムポムプリンとお友だちの“ベーグル”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。上品さとかわいらしさを兼ね備えた、長く愛用したくなる一本。
・おさんぽ model
メガネにもサングラスにも変身できる、大好きなおでかけにぴったりな「チームプリン」の2WAYボストン型。
普段はメガネとして、おでかけ時にはSNAPレンズを装着して、サングラスにできる優れもの。歩くたびに揺れるポムポムプリンのチャーム付きテンプルで、アクセサリーのように輝くデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。実用性と心が弾む魅力を兼ね備えた、毎日のおでかけがもっと楽しくなる一本。
・レトロ model
トレードマークのベレー帽に合わせた、クラシックデザインが肌になじむウェリントン型。
テンプルにポムポムプリンのロゴやお友だちの“スコーン”をあしらったパーツを施し、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ちょっぴり知的で、レトロな魅力が溢れる一本。
・なかよし model（なかよし mini model）
ポムポムプリンの丸く柔らかいフォルムを思わせるデザインに、こげ茶色のベレー帽カラーを組み合わせたボストン型。
テンプルには寝そべったポムポムプリンや「チームプリン」のみんなをあしらい、横顔にさりげないにぎやかさを添えるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ポムポムプリンとお友だちが大集合した、癒しレベルMAXの一本。キッズサイズのmini modelも用意。
■コラボ限定グッズ
・ふわもこクリーニングクロス
メガネをかけたポムポムプリンのふわもこクリーニングクロス。お気に入りのメガネをポムポムプリンが一緒にきれいにしてくれる。着用しているのは「なかよし model（SR2010M-6A）」。
・2WAYグラスコード
ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる2WAYグラスコード。トレンド感のあるロープスタイルのストラップで、かけ外しの多いPCメガネなどの持ち歩きに便利なアイテム。スマホタグも付いているので、大好きなポムポムプリンとメガネやスマホを忘れずに身につけられる。