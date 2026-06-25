元禄三年創業、お茶と海苔の山本山は、毎年好評を得ている「夏季限定巻紙海苔缶」を、6月24日から全国の取扱店およびオンラインショップで数量限定発売する。

今年のデザインテーマは、日本の夏の風物詩である「金魚」と「清らかな水面」。缶を包み込む美しい巻紙には、涼しげに水の中を泳ぐ金魚たちの瑞々しい情景が描かれており、目にした瞬間にふっと涼を感じられるような、華やかで五感に響く意匠に仕上げた。

山本山が厳選した最高品質の「国産海苔」のみを使用している。熟練の技術で焼き上げた海苔は、口に運んだ瞬間のパリッとした心地よい食感と、そのあとに広がる圧倒的な磯の香りが特長とのこと。視覚で涼しみ、味覚で唸る―これまでに培った職人のこだわりが詰まった、この夏だけの特別なおもてなしを届ける。



「夏季限定巻紙缶 焼のり」

「夏季限定巻紙缶 焼のり」は、国産海苔ならではの風味豊かな磯の香りと、パリッとした食感をストレートに味わってもらえる極上の「焼のり」。白を基調とし、水面を優雅に泳ぐ金魚をあしらった気品あるパッケージは、どんな食卓にも自然に馴染む。シンプルだからこそごまかしの利かない、圧倒的なクオリティを、毎日の食卓で手軽に楽しんでほしいという。



「夏季限定巻紙缶 味のり」

「夏季限定巻紙缶 味のり」は、子どもから年配の人まで幅広く愛される「味のり」は、ぱりっとした食感のあとに、香ばしさと奥深い旨みが口いっぱいに広がる。鮮やかなブルーのグラデーションに金魚を描いた、まるで水盤を覗き込んでいるかのような爽やかなパッケージが特徴になっている。ごはんのお供にはもちろん、夏の晩酌のおつまみにも最適な、クセになる味わいに仕上げた。

大切な人への感謝を伝える「お中元」や「暑中見舞い」として、また久しぶりに集まる家族への「帰省時の手土産」として大変おすすめだとか。世代を問わず日本の食卓に欠かせない海苔は、実用的でありながら高級感もあるため、誰にも大変喜ばれるギフトになる。

また、ギフトとしてだけでなく「自宅での贅沢なひととき」にも。そうめんや冷奴、冷茶漬けなど、夏の冷たいメニューにこの海苔を一枚添えるだけで、いつもの食卓がふわりと豊かに、そして涼やかに様変わりする。日常の中にちょっとした特別感を演出する、自分へのご褒美としてもぜひ活用してほしい考え。

［小売価格］各1620円（税込）

［発売日］6月24日（水）

山本山＝https://yamamotoyama.co.jp