弁護士の八代英輝氏（61）が25日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会でテレビ中継の解説を担当し、話題となっている元日本代表MF本田圭佑（40）の異例の“お願い”について言及した。

日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）に1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。日本時間の平日朝8時に開催される一戦を前に、本田は自身のXを更新し、「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と投稿。中継での観戦を希望するファン・サポーターへの配慮を企業側に呼びかけた。

これを受け、賛同する企業が相次ぎ、家具ブランド大手のCAGUUU、株式会社「ほぼ日」、ゲーム制作会社レベルファイブ、GMOインターネットグループなどが対応を明かしている。また、企業だけでなく、学校現場でも観戦の動きがみられている。

MCの恵俊彰が「福利厚生のことを考えると、企業としても今後サッカーがいいところまでいったら、うちの会社休みです、みたいなね、それで人気が出たりして」と聞くと、八代氏は「新入社員の勧誘にも優位に働くと思いますね、フレキシブルな会社ということで」とうなずいていた。