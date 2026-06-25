サンマルクカフェ、爽やかなシャインマスカットスムージーや和風鶏ホットサンドなど夏限定メニュー4種登場
サンマルクカフェは、岡山県産シャインマスカットを使用した「シャインマスカットスムージー」をはじめ、「サンマルクホットサンド 和風鶏」「THEホットドッグ クラシックアメリカン」「なすとチキンのコク旨アラビアータ」を7月3日から期間限定で発売する。暑い季節にぴったりの爽やかなドリンクや食べ応えのあるフードメニューを取りそろえ、夏のカフェタイムを彩る。
【写真】ジューシーでさっぱり！『シャインマスカットスムージー』
「シャインマスカットスムージー」は、岡山県産シャインマスカットを使用したジューシーでさっぱりとした味わいが特徴の商品だ。芳醇な香りと甘味、酸味のバランスが楽しめるほか、トッピングにはシャインマスカットゼリーを使用。きらめく見た目も魅力となっている。
フードメニューでは、注文ごとに焼き上げる定番シリーズ「サンマルクホットサンド」から期間限定商品「サンマルクホットサンド 和風鶏」が登場する。生姜が香る和風鶏に紫キャベツとマヨネーズを合わせた一品で、ジューシーな鶏肉のうま味と爽やかな風味、マイルドな味わいが調和した食べ応えのある商品に仕上げた。
また、「THEホットドッグ」シリーズの新商品として「THEホットドッグ クラシックアメリカン」も販売する。店内で焼き上げたソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップとイエローマスタード、ピクルスを合わせた王道スタイルのホットドッグとなっている。
さらに、一部店舗限定メニューとして「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も登場する。トマトソースをベースに、なすとチキンを組み合わせたパスタで、唐辛子の辛味とガーリックの香りが特徴。夏に食べたくなる刺激的な味わいを目指したという。
サンマルクカフェの定番商品である「サンマルクホットサンド」は、オリジナルのパニーニ生地を使用し、小麦本来の風味を引き出した商品。注文後に焼き上げることで、表面はクリスピー、中はしっとりもちもちとした食感が楽しめる。
■商品概要
・シャインマスカットスムージー
価格：690円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・サンマルクホットサンド 和風鶏
価格：620円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・THEホットドッグ クラシックアメリカン
価格：380円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・なすとチキンのコク旨アラビアータ
価格：950円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
販売店舗：イオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗限定
【写真】ジューシーでさっぱり！『シャインマスカットスムージー』
「シャインマスカットスムージー」は、岡山県産シャインマスカットを使用したジューシーでさっぱりとした味わいが特徴の商品だ。芳醇な香りと甘味、酸味のバランスが楽しめるほか、トッピングにはシャインマスカットゼリーを使用。きらめく見た目も魅力となっている。
また、「THEホットドッグ」シリーズの新商品として「THEホットドッグ クラシックアメリカン」も販売する。店内で焼き上げたソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップとイエローマスタード、ピクルスを合わせた王道スタイルのホットドッグとなっている。
さらに、一部店舗限定メニューとして「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も登場する。トマトソースをベースに、なすとチキンを組み合わせたパスタで、唐辛子の辛味とガーリックの香りが特徴。夏に食べたくなる刺激的な味わいを目指したという。
サンマルクカフェの定番商品である「サンマルクホットサンド」は、オリジナルのパニーニ生地を使用し、小麦本来の風味を引き出した商品。注文後に焼き上げることで、表面はクリスピー、中はしっとりもちもちとした食感が楽しめる。
■商品概要
・シャインマスカットスムージー
価格：690円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・サンマルクホットサンド 和風鶏
価格：620円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・THEホットドッグ クラシックアメリカン
価格：380円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
・なすとチキンのコク旨アラビアータ
価格：950円（税込）
販売期間：7月3日〜9月4日
販売店舗：イオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗限定