２５日に放送された日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」では、冒頭から青森で起こった震度６強の地震について速報を伝えた。

「ＤａｙＤａｙ．」は通常であれば冒頭はＭＣの山里亮太、元ＮＨＫでフリーの武田真一アナ、後呂有紗アナの３人であいさつするが、この日は山里と後呂アナの２人だけ。

武田アナは別室の報道フロアにおり「報道フロアからお伝えしてまいります」と切り出し「津波による被害の心配はありません」などの情報を伝えた。

武田アナは午前１０時頃には「ＤａｙＤａｙ．」のスタジオに戻り、今度は台風情報などを伝えていた。

日テレの報道フロアにも関わらず日テレのアナウンサーではなく、武田アナがいたことに、ネットも「しかしＤａｙＤａｙ．は武田アナだから突然ＮＨＫみたいになるな」「報道フロアからの武田アナのアナウンス。聞きやすいし落ち着いていて良いです」「武田アナが報道フロアからお伝えしてる！」「チャンネル間違えたかと思った」「フリーアナの武田さんが報道フロアから地震報道。局アナより落ち着くけど局アナは？」「武田アナが報道フロアにいる」など、反響を呼んでいた。