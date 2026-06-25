「綾鷹」×「ドラゴンボールZ」限定ボトル全7種を6月29日発売　ポーチ配布やQUOカード抽選も/コカ・コーラシステム

コカ・コーラシステムは6月29日、緑茶ブランド「綾鷹」で、人気アニメ「ドラゴンボールZ」とコラボレーションしたキャンペーンを開始する。同日から、同作品のキャラクターをデザインした「綾鷹」限定パッケージ全7種（650mlPET）を全国で発売するほか、対象商品購入者への店頭プレゼントや、オリジナルQUOカード、ワイヤレススピーカーなどが当たる応募キャンペーンを展開する。

限定パッケージは、「ドラゴンボールZ」に登場するキャラクターをデザインしたもの。幅広い世代に知られる同作品とのコラボレーションにより、夏場の緑茶需要を喚起する。

店頭企画では、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアの対象店舗で、「綾鷹」「綾鷹カフェ」製品を4本購入すると、「綾鷹オリジナル ドラゴンボールZ メッシュ＆クリアポーチ」（全4種）がもらえる。実施期間は6月29日からで、景品がなくなり次第終了する。

綾鷹オリジナル 「ドラゴンボールZ」グッズキャンペーン実施

また、限定デザインボトルに記載された二次元コードから応募すると、オリジナルQUOカード（1000円分・全7種）を1万人、ドラゴンボールをモチーフにしたワイヤレススピーカーを1000人に抽選でプレゼントする。Wチャンスとして、PayPayポイント30ポイントを8万9000人に進呈する。応募期間は6月29日から10月11日まで。