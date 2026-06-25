キンプリ永瀬廉、メンバーと2人で「ダッシュで競走」活動初期のライブの思い出回顧
【モデルプレス＝2026/06/25】King ＆ Princeの永瀬廉が6月24日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。グループの全楽曲配信について語った。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
King ＆ Princeは、デビュー8周年の記念日となる5月23日に全楽曲の配信を開始。永瀬は「俺も見たのよ。『こんな曲マジ懐かしいな』って。いっぱいあるからさ、『この曲あったわ』って曲もあったりとかして。この曲懐かしいっていうのがあってんけど、そういう曲の2番とか聴くと『あれ？俺歌ってるな』みたいな曲もあるからそれはそれで楽しいし、全部聴くと『この曲好きなやつや』みたいな…」と配信された楽曲を聴いた感想を語った。
そして、配信された楽曲のうちの1つである4thシングルのカップリング曲「Oh My Girl」（2019年）について、「デビューして2、3回目のライブで最後の方の曲で、この曲終わりに本ステにいないといけないみたいなのがあって。それぞれ『Oh My Girl』で外周とか行ってたんですよ。最後の最後にメンバーと2人で間に合わんくなるからって縦花道をダッシュで競走したって思い出がある」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、キンプリ全楽曲配信を聴いた感想
King ＆ Princeは、デビュー8周年の記念日となる5月23日に全楽曲の配信を開始。永瀬は「俺も見たのよ。『こんな曲マジ懐かしいな』って。いっぱいあるからさ、『この曲あったわ』って曲もあったりとかして。この曲懐かしいっていうのがあってんけど、そういう曲の2番とか聴くと『あれ？俺歌ってるな』みたいな曲もあるからそれはそれで楽しいし、全部聴くと『この曲好きなやつや』みたいな…」と配信された楽曲を聴いた感想を語った。
◆永瀬廉「縦花道をダッシュで競走した」ライブの思い出を告白
そして、配信された楽曲のうちの1つである4thシングルのカップリング曲「Oh My Girl」（2019年）について、「デビューして2、3回目のライブで最後の方の曲で、この曲終わりに本ステにいないといけないみたいなのがあって。それぞれ『Oh My Girl』で外周とか行ってたんですよ。最後の最後にメンバーと2人で間に合わんくなるからって縦花道をダッシュで競走したって思い出がある」と振り返った。（modelpress編集部）
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