【PLAMATEA 綾波レイ】 【PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー】 12月 発売予定 価格：各7,700円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 綾波レイ」と「PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー」を12月に発売する。価格は各7,700円。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、"第1の少女"「綾波レイ」と"第2の少女"「式波・アスカ・ラングレー」をPLAMATEAシリーズで立体化。

PLAMATEA 綾波レイ

12月 発売予定

価格：7,700円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：SELECT D

「PLAMATEA 綾波レイ」は、劇中の白のプラグスーツ姿が再現されている。全高約170mmで各関節可動し、様々なポージングを取ることができる。

交換用手首には、メガネケースを持った状態の手首が付属するほか「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」(別売)などに付属する武器を持たせることができる手首パーツなどが付属する。

表情パーツは「真顔」、「笑顔」、「睨み」の計3種から選択式で、塗装済みの「真顔」表情パーツが1つ付属する。さらにデカールにより好みの目線を選択できる「真顔」、「笑顔」、「睨み」の3つの表情パーツが付属。

また、各部マーキングや色分け再現用のデカール、可動支柱付き台座が付属する。

※画像の武器は「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」（別売）のものを使用しております。

PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー

12月 発売予定

価格：7,700円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：SELECT D

「PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー」は、劇中の赤のプラグスーツ姿が再現されている。全高約170mmで各関節可動により様々なポージングが可能。

交換用手首はパペットを付けた状態の手首が付属するほか、「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」(別売)などに付属する武器を持たせることができる手首パーツなどが付属する。

表情パーツは「笑顔」、「照れ顔」、「あんたバカぁ？」の計3種から選択式となっており、塗装済みの「笑顔」表情パーツが1つ付属する。さらに、デカールにより好みの目線を選択できる「笑顔」、「照れ顔」、「あんたバカぁ？」の3つの表情パーツが付属。

その他、各部マーキングや色分け再現用のデカール、可動支柱付き台座が付属する。

※画像の武器は「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」（別売）のものを使用しております。

(C)カラー

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。