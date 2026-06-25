『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より「綾波レイ」と「式波・アスカ・ラングレー」がPLAMATEAで立体化。12月に発売
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 綾波レイ」と「PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー」を12月に発売する。価格は各7,700円。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、"第1の少女"「綾波レイ」と"第2の少女"「式波・アスカ・ラングレー」をPLAMATEAシリーズで立体化。
PLAMATEA 綾波レイ
12月 発売予定
価格：7,700円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約170mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：SELECT D
「PLAMATEA 綾波レイ」は、劇中の白のプラグスーツ姿が再現されている。全高約170mmで各関節可動し、様々なポージングを取ることができる。
交換用手首には、メガネケースを持った状態の手首が付属するほか「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」(別売)などに付属する武器を持たせることができる手首パーツなどが付属する。
表情パーツは「真顔」、「笑顔」、「睨み」の計3種から選択式で、塗装済みの「真顔」表情パーツが1つ付属する。さらにデカールにより好みの目線を選択できる「真顔」、「笑顔」、「睨み」の3つの表情パーツが付属。
また、各部マーキングや色分け再現用のデカール、可動支柱付き台座が付属する。
※画像の武器は「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」（別売）のものを使用しております。
PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー
12月 発売予定
価格：7,700円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約170mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：SELECT D
「PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー」は、劇中の赤のプラグスーツ姿が再現されている。全高約170mmで各関節可動により様々なポージングが可能。
交換用手首はパペットを付けた状態の手首が付属するほか、「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」(別売)などに付属する武器を持たせることができる手首パーツなどが付属する。
表情パーツは「笑顔」、「照れ顔」、「あんたバカぁ？」の計3種から選択式となっており、塗装済みの「笑顔」表情パーツが1つ付属する。さらに、デカールにより好みの目線を選択できる「笑顔」、「照れ顔」、「あんたバカぁ？」の3つの表情パーツが付属。
その他、各部マーキングや色分け再現用のデカール、可動支柱付き台座が付属する。
※画像の武器は「MODEROID エヴァンゲリオン初号機」（別売）のものを使用しております。
(C)カラー
※画像は塗装仕上げによる完成見本です。