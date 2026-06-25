塩味濃いめで夏にうれしいほっかほっか亭「スタミナ肉盛野菜炒め弁当」試食レビュー、梅干しと明太子つき
ほっかほっか亭のスタミナメニューとして「スタミナ肉盛野菜炒め弁当」が2026年7月1日に登場します。「夏のカラダメンテ飯」としてラインナップされた弁当で、通常の野菜炒め弁当と比べて豚肉が増量されているほか、梅干しや明太子で塩味を補強して汗をかきがちな暑い夏にピッタリな弁当に仕上がっているとのこと。発売に先駆けて試食会に参加できたので、どんな味がするのか詳しくまとめてみました。
https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/limited/summer2026
夏のカラダメンテ飯はほっかほっか亭とリライフメンテホールディングスが共同開発したメニューで、現場で働く人たちの声を聞きながら構成や味付けを調整して暑い夏を乗り切れるメニューに仕上がっているとのこと。2026年7月1日には夏のカラダメンテ飯として「スタミナ肉盛野菜炒め弁当」と「スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん」が登場します。
スタミナ肉盛野菜炒め弁当はこんな感じ。肉盛野菜炒めとご飯が別々の容器に入っています。
肉盛り野菜炒めには「豚肉」「にんじん」「玉ねぎ」「キャベツ」「もやし」「なす」「ピーマン」「赤パプリカ」が入っています。また、梅干しも添えられています。
ご飯には明太子がトッピングされています。
豚肉は通常の野菜炒めよりも多く入っています。醤油やコショウの味をハッキリと感じるピリ辛な味付け。
濃いめの味付けで、ご飯がどんどん進みます。
キャベツやピーマン、パプリカはシャキシャキした食感。
なすには脂がたっぷり染み込んでいてグッド。野菜は1日に必要な量(350g)の半分が入っています。
明太子をつぶして味変するのもよし。
梅干しも口の中をサッパリさせてくれます。肉盛り野菜炒めが濃いめの味付けで明太子や梅干しも入っていて全体的に塩味の強い構成。塩分量は5.6gとのことで、汗をかいて塩分が欲しいときに注文したい一品です。
スタミナ肉盛野菜炒め弁当は2026年7月1日に登場予定で、価格は税込890円です。また、2026年7月16日からは夏のカラダメンテ飯を買うと「稲葉ピーナツ 濃塩ミックスナッツ」がついてくるキャンペーンも始まります。