【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始 国内：タカラトミーモール限定商品

タカラトミーのハイターゲット向け「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の発射アクションの情報を公開した。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場したグラビティカノンを装備した「ウルトラザウルス」をムービングキットで再現したもの。劇中でも印象的なグラビティカノンの発射シークエンスが再現され、スイッチ操作によってグラビディカノン発射モードに移行。

装弾から発射までの動きを電動アクションで再現され、首を下した姿勢も再現されている。

ADVANCED Zi SERIES

AZ-17DX

ウルトラザウルス グラビティカノン仕様

2026年7月予約開始

国内：タカラトミーモール限定商品



■発射アクション

背部の通信アンテナを後ろに倒すことで、グラビティカノン発射モードへ移行。装弾から発射までの一連の動きを電動アクションで再現。 pic.twitter.com/kLdjG3WO1o - ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 25, 2026

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