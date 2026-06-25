【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始 国内：タカラトミーモール限定商品

　タカラトミーのハイターゲット向け「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の発射アクションの情報を公開した。

　本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場したグラビティカノンを装備した「ウルトラザウルス」をムービングキットで再現したもの。劇中でも印象的なグラビティカノンの発射シークエンスが再現され、スイッチ操作によってグラビディカノン発射モードに移行。

　装弾から発射までの動きを電動アクションで再現され、首を下した姿勢も再現されている。

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