「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の発射アクションギミックを公開スイッチ操作でグラビティカノン発射モードへ移行
【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始 国内：タカラトミーモール限定商品
タカラトミーのハイターゲット向け「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」の発射アクションの情報を公開した。
本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場したグラビティカノンを装備した「ウルトラザウルス」をムービングキットで再現したもの。劇中でも印象的なグラビティカノンの発射シークエンスが再現され、スイッチ操作によってグラビディカノン発射モードに移行。
装弾から発射までの動きを電動アクションで再現され、首を下した姿勢も再現されている。
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ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) June 25, 2026
AZ-17DX
ウルトラザウルス グラビティカノン仕様
2026年7月予約開始
国内：タカラトミーモール限定商品
■発射アクション
背部の通信アンテナを後ろに倒すことで、グラビティカノン発射モードへ移行。装弾から発射までの一連の動きを電動アクションで再現。 pic.twitter.com/kLdjG3WO1o
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