【figma シロコ＊テラー】 受注期間：6月25日～8月5日 2027年4月 発売予定 価格：11,800円

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「figma シロコ＊テラー」を2027年4月に発売する。受注期間は8月5日まで。価格は11,800円。

本製品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アビドス高等学校3年・アビドス生徒会の「シロコ＊テラー」を、アクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

表情パーツには「クール顔」「笑顔」「泣き顔」の3種類が付属しているほか、オプションパーツには「アサルトライフル（BLACK FANG 465）」「ドローン」「覆面」などが用意されている。

「figma シロコ＊テラー」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約150mm

(C) 2027 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。