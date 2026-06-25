巨人は２５日、ファーム・リーグ参加球団規程に基づいて３月末からハヤテに派遣していた育成選手の代木大和投手（２２）の復帰を発表した。

実戦の機会を確保するために派遣されたハヤテでは１２試合に登板して８１回２／３で６勝４敗、防御率３・４２。

６月は完封勝利や２２イニング連続無失点をマークするなど月間４登板で防御率０・２７と好調を維持していた。

２４日のファーム・リーグ楽天戦（森林どり泉）に先発。９回９８球１失点（自責０）の好投で延長戦での勝利に貢献し、これがハヤテでの最終登板となった。

今後は再び巨人でプレーし７月末が期限の支配下昇格へアピールを続ける。

◆代木 大和（しろき・やまと）２００３年９月８日、愛媛県生まれ。２２歳。明徳義塾ではエースとして３年春夏の甲子園に出場し夏８強。２１年ドラフト６位で巨人入団。２３年に１０代の投手として球団２２年ぶりに開幕１軍入りして１３登板０勝０敗、防御率５・４０。２４年４月に左肘トミー・ジョン手術を受け２５年から育成契約。１８４センチ、１００キロ。左投左打。