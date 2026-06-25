元AKB48のメンバーで俳優の川栄李奈（31）が23日、Instagramを更新。子どもたちとのお菓子作りの様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】子どもたちと自宅でお菓子作りする姿や離婚した廣瀬智紀

2019年5月に俳優の廣瀬智紀（39）との結婚と第1子妊娠を公表し、同年の11月に第1子、2023年6月に第2子出産を報告していた川栄。その後は家族との日常を投稿していたが、2026年4月10日、川栄と廣瀬がそれぞれストーリーズで離婚を発表。川栄は「この度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母として更に精進してまいります」、廣瀬は「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」などと報告していた。

子どもたちと自宅でお菓子作り

離婚発表後、23日の投稿で川栄は、「親友と子どもたちと。下の子は飽きてクッキー折ってました。左手残っててよかったです。黒のチョコペンが服について落ちませんでしたが、とても楽しかったです」とつづり、子どもたちとクッキー作りを楽しむ自宅での様子を披露している。

（『ABEMA NEWS』より）