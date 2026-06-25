【パワプロ新作】なにわ藤原&アンタッチャブルが登壇!30周年の進化が凄すぎる

国民的野球ゲーム最新作｢パワフルプロ野球2026-2027｣が遂に発売され、SNSでも即トレンド入り!都内で行われた記念イベントには、芸能界屈指の“パワプロガチ勢”であるなにわ男子の藤原丈一郎さんと、アンタッチャブルの山崎弘也さん、柴田英嗣さんが登壇しました。お揃いのベースボールシャツ姿で現れた3人は、ステージに登場するやいなや、溢れんばかりの熱いパワプロ愛を爆発させました。

なにわ男子藤原丈一郎が明かす、楽屋でのガチすぎる｢パワプロ愛｣

特に注目を集めたのは、今年でなんと30周年を迎えた大人気｢サクセス｣モードと同い年だという藤原丈一郎さんのトーク。小学生の頃からアイドル活動の傍らパワプロを遊び倒してきたという藤原さんは、｢移動中もひたすらプレイしすぎて、Aぇ! groupの末澤誠也に｢いい加減に話を聞け!｣と怒られた｣というプライベート感満載のエピソードを披露。

さらにフリップトークの｢自分に付けたいパワプロの特殊能力｣というお題では、山崎さんは理想の特殊能力｢逆境○｣が付いたものの、同時にまさかの｢ムード×｣も付与されるというミラクルなオチが!

これには相方の柴田さんから｢お前がムード悪くしてどうすんだよ!｣とキレのあるツッコミが飛び、会場は一段と大きな笑いに包まれました。

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アンタッチャブル柴田、まさかの肩力｢G｣判定にガッカリ&猛ツッコミ

イベント中盤、出演者たちの能力をパワプロ風に査定・測定する企画が行われると、会場はさらに大きな笑いに包まれました。なんと柴田さんの｢肩力(かたりょく)｣の査定結果が、まさかの最低ランクである｢G(1)｣という衝撃の低評価に。

野球ユニフォームに身を包み、気合十分だった柴田さんは、この非情な結果に思わずガッカリ。すかさず｢俺の肩、そんなに弱いか!?｣と猛ツッコミを入れ、相方の山崎さんや藤原さんからもいじり倒される展開となり、爆笑をさらっていました。

WBCモードも搭載!30周年を迎えた最新作の進化が止まらない

今回の最新作｢パワプロ2026-2027｣は、サクセス30周年を記念したシリーズ史上最大級のボリュームとなっています。おなじみの｢サクセス｣モードには9つのシナリオが搭載されているほか、ファン垂涎の｢WBC(ワールド･ベースボール・クラシック)｣モード、歴代のレジェンドOBたちと戦う新モードなど、トレンドをバッチリ押さえた神アップデートが満載です。

リアルな野球ファンも、ゲームファンも熱狂させること間違いなしの本作。藤原さんやアンタッチャブルのように、寝る間を惜しんでお気に入りのモードにどっぷり浸かってみてはいかがでしょうか。