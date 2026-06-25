◇MLB ドジャース4-3ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

ドジャースのロバーツ監督が試合後、この日先発登板した大谷翔平選手とバッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手について言及しました。

大谷選手とラッシング選手は試合序盤にサインミスによるパスボールやABSチャレンジへの意見の食い違い、さらに配球について上手く噛み合わない場面がありました。

ただその後、大谷選手がサインを出すよう方針を変更してからは、無失点で6回まで投げ、勝利に大きく貢献しました。

ロバーツ監督は、ラッシング選手についての感想を求められると、「まだ成長の途中ですね。彼は本当に向上心が強く、自分自身に高い期待を持っています。だから、自分が思うような結果を出せないとイライラしてしまう。でもいい点は、彼自身が最優先の仕事は投手を助けること、捕手として守ることだと理解していることです。確かにここ数試合は苦しんでいますし、本来得意な速球にも振り遅れる場面がありました。それでも打撃は難しいものですし、今季は十分よいシーズンを送っています。チームの勝利にも大きく貢献しています」と苦戦する若手への理解を示しました。

また3失点直後の3回の攻撃中には、監督みずからラッシング選手の隣に移動し、しばらくの間、諭すように話すシーンも見られました。ここでの会話については「感情に振り回されないようにということです。打席での結果にせよ、大谷が投球の中で何かを模索していることにせよ、自分の仕事を見失わないようにと伝えました」と明かし、続けて「彼は理解していました。彼は感情を表に出すタイプですが、時には一歩引いて冷静になる必要があります。私たちはよい関係を築いているので、少し話をしただけです。そして3回以降は本当に素晴らしかったと思います」と述べました。

ただロバーツ監督はこの問題は「捕手だけの問題ではありません。両方です」と見解を話し、「どんな捕手と投手でも常に完璧に息が合うわけではありません。お互いに歩み寄りながら共通理解を作るものです。実際、3回以降は非常によかったですし、問題ありませんでした」と3回以降の修正したバッテリーを高く評価しました。