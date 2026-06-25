「犬は笑わないといいますが、信じないでください」



【アフター写真】犬、笑った！ 口角を上げてニッコリ♡

そんなコメントが添えられた動画がXで注目を集めています。映っているのは、柴犬の「はる」ちゃん（6歳・女の子）。冒頭では、真顔で飼い主さんのほうをじっと見つめています。



ところが、続く「犬は嬉しいとヘラヘラ笑います」とのコメント通り、しばらくするとパッとお口を開け、満面の笑みを浮かべたはるちゃん。先ほどまでの真剣な面持ちとは打って変わって、まるでお日様に照らされたような明るい表情に。思わず、見ているこちらまで頬がゆるんでしまいます。



実はこの日、ふだんは離れて暮らすお兄ちゃんが帰省していました。夜が更け、いつもなら帰ってしまうお兄ちゃんが、この日は実家に泊まることに気づいたのです。



お兄ちゃんと久しぶりにゆっくり過ごせるーー。はるちゃんの表情には、そんな喜びがあふれていました。



この光景に1.1万件超の“いいね”が集まり、「うんうん笑うよね」「口角上がってるから、笑ってるよ」「笑います。笑いますとも」「あ〜なんてかわいいんでしょう」「めっちゃわかる。うれしいときはめっちゃ笑うし、にこにこ顔になる」「大好きなお兄ちゃんが泊まってくれて良かったね。うれしいね」など、共感の声が広がっています。



お兄ちゃんがお泊まり！？ 気づいたきっかけは？

飼い主のママ、白柴犬はるさん（@haru_haruchanko）によると、この日、はるちゃんは約1週間ぶりにお兄ちゃんと再会したところだったといいます。



「お兄ちゃんと会えたときは、いつも大喜び。タックルしたり、走り出したり、このときも大騒ぎでした」



いつもなら、お兄ちゃんはこのあと家へ帰ってしまいます。ところがこの日は、「何やら様子が違う」と察したはるちゃん。投稿は、そんな一場面をとらえたものだったようです。



「お布団を敷いたところで、今日はお兄ちゃんが泊まることに気づいたようです。うれしそうに寄り添って、ニコニコ笑顔になりました。とてもかわいらしかったです」



このあと、はるちゃんにはさらに幸せなひとときが

はるちゃんとお兄ちゃんは、普段から相思相愛。この日はたくさん一緒に遊び、同じお布団に入って仲良く眠ったそうです。



まるで光が注いだように、輝かんばかりの笑顔を見せてくれたはるちゃん。ふだんも折に触れて、かわいらしい表情を見せてくれることがあるそうでーー。



「お散歩で好きな公園に行ったときや、新しいおもちゃで遊ぶときも、うれしそうにニコニコしてくれます」



Xでは、さらに満面の笑みになって目を細めるはるちゃんの姿も見ることができます。大好きなお兄ちゃん、そして優しい家族に愛情を注がれながら、これからもたくさんのうれしい瞬間を重ねていくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）