北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、強盗致死などの罪に問われた川村葉音被告（21）に懲役30年の判決を言い渡しました。



また、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。



札幌地裁は川村被告の判決理由について、「主導したとは言えないが流れを作出して犯行をけん引していた」、「（主犯格とされる）川口侑斗被告の金銭の要求に同調して金品を奪う流れを作出した」と指摘。





一方で「暴行の回数や程度はほかの共犯者よりは少ない。死への寄与は限定的」として、「有期刑の上限である30年に処するのが相当」と述べました。判決前はそわそわ落ち着かない様子だった川村被告ですが、判決が言い渡されたあと、ほっとした表情で裁判長の言葉にうなずいていました。強盗致死などの罪に問われていたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。起訴状などによりますと3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされていました。3人はいずれも起訴内容を認めていて、量刑が争点となっていました。※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。