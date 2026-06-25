毎月26日は、2(ふ）6(ろ)の語呂合わせにちなんで「ふろの日」です。

（栗山真乙アナウンサー）

「ジメジメした日が続いていますが、そんな時こそお風呂でリフレッシュしたいですよね。お風呂時間をもっと楽しく、快適にしてくれるしてくれるアイテムをチェックしました」

夢彩都1階にある「長崎ロフト」には、お風呂タイムを充実させてくれる商品が揃っています。

おすすめ「お風呂グッズ」のランキングです。

【第5位】「スパポーチ」ミニポーチ付き 2,750円(税込)

お風呂グッズを整理できる、便利な「スパポーチ」です。

（栗山アナ）

「まず目を引くのが、温泉マークと “ゆ” の文字のユニークなデザイン。収納口が大きく開いて、たくさん収納できそうです。(素材が)乾きやすそうなのも、うれしいポイントです」

取り外し可能なポーチもついていて、外出時にも活躍してくれるアイテムです。

【第4位】ズーイ ヘアターバン ネコ〔ロフト限定〕 1,870円(税込)

第4位は可愛いらしい猫が目を惹く「ズーイ ヘアターバン ネコ」。

お風呂上がりに被るだけで、マイクロファイバー製のふわふわ生地が、しっかり吸水してくれます。

見た目もキュートで、ロングヘアもフォローできるサイズ感。

お風呂上がりのスキンケアタイムにも最適で、気分も上げてくれるアイテムです。

【第3位】「お風呂でじんわり足裏ほぐし(ハード)」〔ロフト限定〕 968円(税込)

毎日のお風呂で手軽に簡単に…。

疲れた足裏などに、マッサージクッションで刺激を与えます。

湯船につかりながら足裏を当ててグリグリ。

吸盤で取り付ければ、背中などにも使えます。

自宅のお風呂を、癒やしの空間にしてくれそうです。

【第2位】「詰め替えそのまま」2個セット 2,178円(税込)

シャンプーなどの詰め替えパックを、そのままの状態で使うことができます。

シリーズ累計200万個を売り上げた人気商品「詰め替えそのまま」。

“ホルダー” と “ポンプ” をパックに取り付け、ぶら下げて使うことで、最後まで無駄なく使うことができる、便利アイテムです。

【第1位】オリヂナル入浴剤「薬湯」〔ロフト限定〕 2,178円(税込)

（栗山アナ）

「おすすめのお風呂グッズ、第1位は大人気の入浴剤『薬湯』シリーズです。自宅で手軽に温泉気分を味わうことができるそうです」

お湯に入れるだけで、香りや色の変化を楽しむことができ、いつものお風呂がちょっと特別な癒やしの時間に。

“ジンジャーとシトラスの香り” は、ライトイエローのにごり湯。

香りに包まれた心地よさを演出してくれます。

他にも “ラベンダー＆オレンジ” や、“キンモクセイ” など、さまざまな香りを、気分に合わせて選べます。

ほかにも豊富な種類の入浴剤をはじめ、お風呂時間をより快適にしてくれるアイテムが充実しています。