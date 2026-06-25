石川さゆりさんの姪で、俳優の石川満里奈さんが、25日、自身のXを更新。

改名することを報告しました。

【写真を見る】【 石川さゆりの姪 】石川満里奈さん 改名を報告 「この度、満里奈として活動させていただくことにいたしました」





満里奈さんは「この度、満里奈として活動させていただくことにいたしました。」と報告。名字をとって活動していくことを明かしています。









自身の名前について、「何事もだれかを満たし自分自身も満たされる、そして満月のような柔らかな光を注ぐ、そんな存在であるようにと両親がつけてくれた名前です。」と説明しました。









最後に、満里奈さんは「その名の様に歩んでいける様、精進してまいります。」と決意を示しています。









《 満里奈さん プロフィール 所属事務所公式サイトより引用 》



生年月日：2005年8月12日

出身地：東京都

血液型：B型

身長：169cm

趣味：カフェ巡り・温泉旅行・御朱印集め・ゴルフ

特技：弓道・けん玉

資格：弓道初段・温泉観光実践士・温泉ソムリエ

芸歴：2025年ミス日本グランプリ／ミス着物 Ｗ受賞









【担当：芸能情報ステーション】