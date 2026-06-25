俳優の光石研（64）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今は亡き母について語った。

北九州市の黒崎出身という光石は、16歳で映画の主演に抜擢され、高校卒業後に俳優を目指し上京した。両親は八幡製鉄所に勤めていたが、「父は途中40いくつで辞めて、喫茶店をやったり」と告白。仕事のため移ってきた父に対し「母はもともと黒崎の人間」と説明した。

そして「僕はもの凄く背が小さかったんです、子供の頃から。それで容姿も普通だし」と光石。当時から続く母の教えとして「まわりの方からかわいがってもらいなさい」「みんなにかわいがってもらうためには、にこやかに、朗らかにしてなさい」という言葉を紹介した。

そんな母は60歳で他界した。自身はまだ東京で下積み中の30歳前後だったという光石は「心配したまま亡くなったんだと思います」と吐露。入院中、何度か見舞うと母は「もう来んでいい。もう帰んなさい東京に。夜、これで鰻でも食べて行きなさい」と、1万円を握らせたそう。光石はしみじみと「そういう母親でした」と語っていた。