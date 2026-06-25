NPB(日本野球機構)は25日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第24回中間発表を行いました。

投票締め切りとなる6月28日まであと3日とラストスパート。リーグ最多得票数の外野手部門の万波中正選手(日本ハム)に続き、三塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手も50万票を突破しました。

デッドヒートを繰り広げていた遊撃手部門では、日本ハム・水野達稀選手が首位をキープ。外野手部門以外は1位の選手、外野手部門では上位3選手がファン投票での選出となり、選出圏内を守り切れるか注目です。

投票締め切り後は7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第24回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)254,707票

2位 平良海馬(西武)177,851票

3位 大津亮介(ソフトバンク)134,312票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)281,041票

2位 甲斐野央(西武)241,382票

3位 田中正義(日本ハム)238,316票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)312,454票

2位 横山陸人(ロッテ)291,866票

3位 柳川大晟(日本ハム)235,234票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)389,511票

2位 若月健矢(オリックス)239,329票

3位 海野隆司(ソフトバンク)169,996票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)465,342票

2位 ネビン(西武)356,877票

3位 ソト(ロッテ)260,447票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)355,238票

2位 太田椋(オリックス)316,620票

3位 牧原大成(ソフトバンク)244,154票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)505,570票

2位 郡司裕也(日本ハム)279,955票

3位 宗佑磨(オリックス)187,138票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)289,099票

2位 友杉篤輝(ロッテ)272,353票

3位 村林一輝(楽天)209,927票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)530,356票

2位 西川史礁(ロッテ)455,686票

3位 周東佑京(ソフトバンク)410,582票

4位 近藤健介(ソフトバンク)368,933票

5位 西川龍馬(オリックス)253,281票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)481,913票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)333,991票3位 ポランコ(ロッテ)201,912票