左太股肉離れのため負傷者リスト（IL）に入ったドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が24日（日本時間25日）、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツで実戦に臨み、2試合連続で本塁打を放った。

ダイヤモンドバックス傘下3A、リノ・エーシーズ戦に「2番・左翼」で先発出場し、3回無死一塁の第2打席でチェンジアップを捉えて左翼スタンドに運んだ。この日は4打数1安打だった。

T・ヘルナンデスは前日23日（同24日）の同戦でリハビリ復帰。この試合でも本塁打を放っており、実戦復帰2戦2発とした。

5月27日（同28日）のロッキーズ戦で第1打席で遊ゴロを放った際に左太腿を負傷。途中交代し、29日（同30日）にIL入りした。

ロバーツ監督は今月15日（同16日）に「一番の課題はスイングだね。体力や脚のスピードは戻ってきている。ただ、スイングを元の状態に戻すことが重要。去年は途中で戻したけど、うまくいかなかったので、今回はちゃんと良い状態にしてから復帰させたい」と100％の状態でスイングができてからメジャー復帰させると語っている。