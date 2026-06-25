熊本県内は、26日にかけて引き続き非常に激しい雨が降るおそれがあります。熊本地方気象台は土砂災害に厳重に警戒するよう呼び掛けています。

停滞する梅雨前線の影響で、県内は25日も未明から各地で大雨となっています。

阿蘇市乙姫では、今月22日の降り始めからの雨量が399ミリとなっていて、この3日間で平年の6月に降る雨量のおよそ6割が降っています。（25日午前11時時点）

上天草市では、国道266号の脇にあるのり面が崩落し、周辺の道路が片側交互通行となっています。

熊本県内で25日に予想される1時間の雨量は、全域の多い所で40ミリとなっています。また、26日正午までの24時間に降る雨の量は、熊本地方、阿蘇地方で200ミリ、天草・芦北地方で180ミリとなっています。



雨の影響で交通にも影響が出ています。JR三角線は宇土から三角の全線で、JR豊肥線は肥後大津から大分の中判田の間で、始発から運休しています。

現在、熊本市の土砂災害警戒区域と、玉名市、上天草市、天草市、南小国町の全域にレベル4避難指示が出されています。



熊本地方気象台は、26日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。