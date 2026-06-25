NPB(日本野球機構)は25日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第24回中間発表を行いました。

セ・リーグは前日発表から各部門トップに変動はなし。捕手部門で広島の坂倉将吾選手が3位に浮上しました。投票締め切りまであと3日とあり各部門トップが2位との差を圧倒していきます。その中でも先発部門の首位ヤクルト・山野太一投手と2位阪神の郄橋遥人、外野手部門も3選手まで選出されるなか、3位のヤクルト・増田珠選手に4位のDeNA・度会隆輝選手がそれぞれ約1万5000票と迫っています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第24回中間発表

【先発投手】

1位 山野太一(ヤクルト)269,046票

2位 郄橋遥人(阪神)253,395票

3位 金丸夢斗(中日)111,720票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)406,521票

2位 星知弥(ヤクルト)254,989票

3位 レイノルズ(DeNA)86,700票

【抑え投手】

1位 キハダ(ヤクルト)469,465票

2位 岩崎優(阪神)219,688票

3位 マルティネス(巨人)175,375票

【捕手】

1位 古賀優大(ヤクルト)292,177票

2位 坂本誠志郎(阪神)260,705票

3位 坂倉将吾(広島)217,811票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)506,251票

2位 オスナ(ヤクルト)239,310票

3位 筒香嘉智(DeNA)190,080票

【二塁手】

1位 中野拓夢(阪神)395,655票

2位 牧秀悟(DeNA)268,676票

3位 田中幹也(中日)188,121票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)599,877票

2位 武岡龍世(ヤクルト)247,716票

3位 坂本勇人(巨人)147,456票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)384,089票

2位 村松開人(中日)351,329票

3位 木浪聖也(阪神)208,773票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)637,445票2位 細川成也(中日)350,241票3位 増田珠(ヤクルト)345,314票4位 度会隆輝(DeNA)330,666票5位 サンタナ(ヤクルト)291,881票