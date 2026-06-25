お笑いタレント、ですよ。（50）が25日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト生出演。物事を決められないと明かした。

「僕できないんで、いろんなことが。パニックになっちゃうんですよ。幕の内弁当あるじゃないですか。おかずがいっぱい入ってると、どこから食べていいの？ ってなっちゃう。鮭とか1個だけの方が食べやすい」と告白。「（明石家）さんま師匠は10品以上ないと食べたくないって言ってんだで。俺はパニックになっちゃう。どうしよう」と続けた。

ナイツ塙宣之から「ヒーロー戦隊は？」と聞かれ「どこ見ていいか分からない。1個だけに絞ってもらった方がいい」と主張。さらに「家も基本は本当に狭い家なんですよ。絶対に4畳以下にしてるんですよ。何LDKとかになると、どこ座っていいか分からなくないですか？」と投げかけた。「自分が大丈夫かな？ ここ座ってってなる」と補足した。ちなみに独身だという。

よって自身の必殺ギャグ「あ〜い、とぅいまてぇ〜ん！」は「自分の気持ちから出てる気がしますね」とコメントした。