石川テレビの沼本若菜アナウンサーが25日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）に出場している日本代表MF田中碧（27＝リーズ）にまつわる、知られざる情報を明かした。

この日は25日（日本時間26日）の1次リーグ最終戦で、スウェーデンと戦う日本の直前情報を番組で紹介。沼本アナは、石川県でも「盛り上がりに盛り上がってまして」と、県内の熱気を明かした。

県にゆかりの選手がいるという。「田中碧選手のすね当て（レガース）、あれ輪島市の伝統工芸品・輪島塗りのすね当てを使っていて」。意外な事実が明かされ、スタジオには驚きの声が広がった。

田中への感謝の気持ちで贈られたものだという。県は24年元日、能登半島地震に見舞われ、多くの死傷者、家や仕事を失った人も出た。そんな時、地元の子供たちに元気と勇気を与えてくれたのが、田中だったという。

沼本アナは「地震後に、田中選手が復興支援で、サッカー教室を開いて下さっていて」と説明。「そのご縁で輪島塗りの職人さんがいる漆器店からプレゼントしたものを、まさかの前回、チュニジア戦で着用して下さっていたというのを、試合後のインタビューで答えて下さいました」と明かした。

その上で、「スウェーデン戦も着用してくれるのか、石川県民は大注目しています」と、期待を寄せていた。