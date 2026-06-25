がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が25日までにインスタグラムを更新。体調不良が続き、病院で検査を受けることを報告した。

希良梨さんは「実は、約ここ1ヵ月、出血があり、でも止まったりの繰り返しでしたので、最初の1週間、2週間は生理女性の日なのかと思っておりましたが、さすがに1ヵ月ともなると、いくら病院嫌いの私でも何か危機を感じて」と不調が続いていたことを明かし、「さすがに血の色に違和感を感じて…仕事のスタッフの方々に連れられて久しぶりの検査に行ってきます」とつづった。

「本当に嫌だけどね 綺麗事なんて言っている余裕はないです また、抗がん剤やることになったらどうしようとか、ステージ4になったらどうしようとか 地獄が蘇ります」と病院で検査を受けることに対する不安を吐露。「検査に行くだけで、これだけテンションが絶望感に、涙に変わります 今日は、弱音を吐かせてね…ごめんね、みんな」とつづった。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表。同年12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白していた。同6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、同7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。