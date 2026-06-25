Uber Taxi、函館空港の新設「配車アプリのりば」で利用可能に
Uber Japanは7月1日より、函館空港に新設される「配車アプリのりば」にて、スマートフォンアプリでタクシーを配車できる「Uber」を利用した乗車に対応する。函館空港を利用するユーザーは、空港到着後にUberアプリで配車を行えるほか、予約機能を活用してあらかじめ配車も手配でき、新設の配車アプリ専用の乗り場からスムーズな乗車が可能になる。
函館空港では近年、国内線・国際線ともに増便が進み、利用者が増加。北海道エアポートの調査によると、函館空港の旅客数は前年同期を上回る水準で推移。特に2025年度累計の国際線の利用者は、前年比約16%増となっている。
こうした空港到着後の移動需要の増加をふまえ、空港と市内主要エリアとのアクセス向上を目的として、配車アプリ専用乗り場が整備されることとなった。
函館空港では近年、国内線・国際線ともに増便が進み、利用者が増加。北海道エアポートの調査によると、函館空港の旅客数は前年同期を上回る水準で推移。特に2025年度累計の国際線の利用者は、前年比約16%増となっている。
こうした空港到着後の移動需要の増加をふまえ、空港と市内主要エリアとのアクセス向上を目的として、配車アプリ専用乗り場が整備されることとなった。