餃子の王将史上初、季節限定「夏餃子」誕生‐大葉×柚子胡椒で爽快な味わい
「餃子の王将」は7月3日より、期間限定メニュー「夏餃子」の販売を開始する。季節限定の餃子の発売は今回が初めて。
西日本版ポスター
通常餃子や「にんにくゼロ生姜餃子」「にんにく激増し餃子」など、看板商品の餃子類を全国で1日あたり約200万個販売する同社。今回の「夏餃子」は旬の国産大葉を使用し、夏らしい爽やかな風味を打ち出した。
餡には新鮮な国産大葉を使用し、口いっぱいに爽快な香りが広がるよう配合を追求。付属の柚子胡椒を卓上の酢と合わせた「柚子胡椒酢」で味わうのがおすすめとのこと。
販売は全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗を除く)で実施。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
価格は東日本エリアが1人前(6個)363円、ジャストサイズ(3個)192円、西日本エリアが1人前341円、ジャストサイズ181円(いずれも税込)。
西日本版ポスター
通常餃子や「にんにくゼロ生姜餃子」「にんにく激増し餃子」など、看板商品の餃子類を全国で1日あたり約200万個販売する同社。今回の「夏餃子」は旬の国産大葉を使用し、夏らしい爽やかな風味を打ち出した。
餡には新鮮な国産大葉を使用し、口いっぱいに爽快な香りが広がるよう配合を追求。付属の柚子胡椒を卓上の酢と合わせた「柚子胡椒酢」で味わうのがおすすめとのこと。
販売は全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗を除く)で実施。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
価格は東日本エリアが1人前(6個)363円、ジャストサイズ(3個)192円、西日本エリアが1人前341円、ジャストサイズ181円(いずれも税込)。