遅すぎる決断だ。

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官民ファンド「クールジャパン機構（海外需要開拓支援機構）」が24日、2026年3月期決算で累積赤字が540億円に膨らんだと明らかにした。426億円に抑える目標を掲げていたものの赤字額は拡大。一部で報道された通り、所管の経産省は今後、他のファンドとの統合や廃止を検討するという。

クールジャパン機構は、日本の食やアニメなどの文化を海外に売り込む企業・団体を支援する目的で13年11月に設立。記念式典には、当時の茂木敏充経産相のほか、甘利明経済再生相、世耕弘成官房副長官も出席して華々しくテープカットが行われ、第2次安倍政権の成長戦略の柱だった。

政府が約9割を出資し、これまで83件、計約2040億円が投じられたが、累積赤字は積み上がるばかり。国会で何度もズサン経営が追及されていた。

■機構の職員1人当たりの人件費は1325万円

この惨状について、日刊ゲンダイでもコラムを執筆する元グーグル日本法人社長の辻野晃一郎氏が、自身の最新のメルマガで次のような興味深い指摘をしている。機構発足と同時期に起業した辻野氏の会社に投資の打診があったというのだ。

＜同機構が発足した時には、「出資を検討させて欲しい」という打診を私ももらって何度か話を聞いたことがあります＞

＜六本木ヒルズに贅沢なオフィスを構え、幹部職員も国内大手百貨店をリタイアした人とか官僚の天下りのような人たちばかりで、あまり良い印象を持てませんでした。それ以来、同機構にはできるだけ関わらないようにしてきたのですが、正しい判断だったと思います＞

実際、21年に内閣府が公表したリポートによると、20年3月期の機構の職員1人当たりの人件費は1325万円、1人当たりの家賃は292万円だった。赤字企業なのに、高給取りが豪華なオフィスでふんぞり返っていたのだろう。改めて辻野氏に聞くとこう言った。

「投資の目端が利くようなプロの話ではありませんでした。最初から家賃の高い立派なオフィスを構えて『形』から入っていることに違和感を感じましたし、起業したばかりだったので、そういう無駄なお金を使う人たちに嫌悪感も抱きました」

辻野氏は今後についてもこう苦言を呈する。

「最も想定されるのは、単純な廃止ではなく、他の官民ファンドとの統合でしょう。そうやって責任の所在をウヤムヤにする毎度のパターンの繰り返しです。税金をいい加減に使い込んで、誰も責任を取らないで終わる。こんなの国民が許してはいけない」

その通りだ。もっと国民は怒らなきゃダメだ。

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統廃合が検討されるクールジャパン機構のズサンさについて、本紙人気コラムでも言及している。関連記事【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。