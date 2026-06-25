【画像あり♡】本多もか、デジタル写真集の未公開カット解禁の『旬撮GIRL Vol.30』は好評発売中！

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

本多もか 誌面掲載カットを公開！

『週刊SPA!』の水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。今作には6人のグラビアアイドルが登場。その中から、本多もかの誌面掲載カットが公開された。

本多もか：クールな彼女の弾力谷間

撮影は「海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間」をテーマに敢行。屋上やお家でのシチュエーションで彼女の美貌を余すことなく激写。冷えた体を風呂で温める姿など、妄想が膨らむグラビアに仕上がっている。

本多もか ©撮影：高橋慶佑 扶桑社

黒髪の10代ならではの、今しか見られない引き締まった肉体美ときめ細やかな美肌、初々しい表情が印象的だ。

本多もか ©撮影：高橋慶佑 扶桑社

『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」』（発売中）に収録しきれなかったアザーカットも多数収録。「NGなし」を宣言する彼女の魅力が詰まった一冊となっている。

本多もか ©撮影：高橋慶佑 扶桑社

【プロフィール】

本多もか

2006年、愛知県生まれ

名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。

最新情報はX（@dela_moka）、Instagram（dela_moka）で発信中！

【クレジット】撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO(renewal) スタイリング：毛塚由恵

旬撮GIRL Vol.30 好評発売中！！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。