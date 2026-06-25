´ØÅì¹Ã¿®¡¡Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÈÂæÉ÷7¹æ¤¬27Æü(ÅÚ)Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÄ¾·â¤Ø¡¡ºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
ÂæÉ÷7¹æ¤¬´ØÅì¹Ã¿®¤Ë27Æü(ÅÚ)º¢¤ËÄ¾·â¤·¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷8¹æ¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢ËÜ½£¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü26Æü(¶â)¤ÏÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¡¡Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â
º£Æü25Æü(ÌÚ)¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü26Æü(¶â)¤Ï¡¢±«±À¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤«¤é·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡¡¡50¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡100¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡120¥ß¥ê
27Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(Â¿¤¤½ê)
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡¡¡30¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡¡¡80¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡60¥ß¥ê
ÌÀÆü26Æü(¶â)Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²£¤Ê¤°¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢²£É÷¤ä¸«ÄÌ¤·¤Î°¤µ¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷7¹æ¤Ï27Æü(ÅÚ)º¢¤Ë´ØÅì¹Ã¿®¤ËÄ¾·â¤«¡¡ºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â
ÂæÉ÷7¹æ¤Ï¡¢º£Æü25Æü3»þ¤ËµÜ¸ÅÅç¤ÎÆîÅì¤ò1»þ´Ö¤Ë15¥¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ËÌ¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¼¡Âè¤Ë¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢27Æü(ÅÚ)º¢¤Ë´ØÅì¹Ã¿®¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢28Æü(Æü)¸áÁ°9»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷8¹æ¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯27Æü(ÅÚ)¤ÎÄ«¤È¡¢ÂæÉ÷7¹æ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë27Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ç¤¹¡£º£Æü25Æü(ÌÚ)¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë±«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë±«¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
28Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(Â¿¤¤½ê)
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¡¡150¥ß¥ê
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¡¡200¥ß¥ê
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡200¥ß¥ê
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡200¥ß¥ê
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27Æü(ÅÚ)¤ÏË½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¡¡¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â
ÂæÉ÷¤¬ºÇ¤â¶á¤Å¤¯27Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Ë½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ËÆ¦½ôÅç¤ä´ØÅìÃÏÊý¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
´ØÅìÃÏÊý¤Î³¤¾å¡¡23¥á¡¼¥È¥ë(35¥á¡¼¥È¥ë)
°ËÆ¦½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡25¥á¡¼¥È¥ë(35¥á¡¼¥È¥ë)
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
´ØÅìÃÏÊý¡¡5¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
°ËÆ¦½ôÅç¡¡6¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤¬Íð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¤äÁ¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤â¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤ÎÂÐºö¡¡Âç±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ
º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤ÏÂç±«¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¿å³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢±«¤É¤¤¤äÇÓ¿å¹Â¡¢Â¦¹Â¤òÁÝ½ü¤·¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¿»¿å¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¹â¤¤½ê¤ä2³¬°Ê¾å¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¡¤·Æþ¤ì¤Î²¼¤ÎÃÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¾å¤ÎÃÊ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Èï³²¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡ÅÅ¸»¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÅ¸»¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Ï³ÅÅ¤ä¥·¥ç¡¼¥È¡¢´¶ÅÅ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤éÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÉ÷¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£