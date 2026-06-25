逮捕された「コソ泥」は大量の空き缶を積んだ自転車に乗り、回収するフリをしながら、現金のありそうな店を物色していた。

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大阪府内の各地の飲食店で窃盗を繰り返したとして、府警捜査3課は22日までに、門真市の元派遣社員、白石直幸容疑者（58）を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕・送検した。

白石容疑者は昨年8月から今年3月にかけ、営業時間外の夜間や無人のタイミングを狙って店舗に侵入。レジや店内から現金や商品を盗む「出店荒らし」を繰り返していた。被害に遭ったのは焼き肉店や焼き鳥店、居酒屋など42店舗。被害総額は現金約370万円、レジスターや金庫など約40万円相当の計410万円に上る。

■警察官に怪しまれない

白石容疑者はビニール袋に入れた空き缶を大量に積載した自転車に乗りながら、道路沿いにある店舗に狙いを絞っていた。木製ドアとかアルミ製の勝手口を確認し、開けやすそうな扉を見つけると、工具でカギの部分を破壊して忍び込んでいた。

「辺りをウロウロしだすのは大体、飲食店が営業を終える深夜0時過ぎから。周りから怪しまれんように缶拾いのおっちゃんらと同じ、深夜から早朝にかけて活動しとった。本人も昔、缶拾いをしとったことがあり、『警察官や周囲の人に怪しまれたことがなかったから、同じような格好をして辺りを物色していた』と説明しとった。見た目も決して清潔とはいわれへん服装やったから、自身の経験を生かしたつもりやったんやろ」（捜査事情通）

当初は犯行当時住んでいた門真市内が「テリトリー」だったが、次第に守口市、四条畷市、寝屋川市、枚方市と行動範囲を広げていった。同じ場所ばかりだと警察にマークされる危険性があるため、最終的に大阪市内まで「遠征」していた。

「現場でレジを開けようとしてダメやったら、レジや金庫ごと持って行っとった。狙うのは、その日の売り上げや釣り銭で未遂もあった。被害に遭った店舗付近を防犯カメラの映像で確認したところ、ぎょうさん缶を積んだ自転車が写っとった。缶を売った形跡がなく、同じ空き缶をずっと積んだまま。どの防犯カメラにも、いつも同じ空き缶が写っていたから、『コレ、アソコに写っとった缶と同じやで』となった。空き缶はあくまでカムフラージュやから、売ったりしたら、また新たに集めなアカンからな」（前出の捜査事情通）

調べに対し、白石容疑者は「現金のほとんどはボートレースに使った」と供述しているという。

「もともと福岡出身で名古屋におった12年ぐらい前、居酒屋に侵入して金庫を盗み、パクられた過去がある。3年ほど前、以前仕事で訪れ、土地勘のあった大阪に移住。派遣で倉庫作業員の仕事をしとったが、今年4月、逮捕が会社にバレてクビになった」（前出の捜査事情通）

まさか防犯カメラに写った「同じ缶」がきっかけで逮捕されるとは、ツメが甘かった……。