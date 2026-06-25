２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、俳優の光石研（６４）が出演した。

１６歳で映画「博多っ子純情」でデビューしたものの、３０代には仕事が激減。「３０歳になってお父さんにはまだ早いし、新人の刑事でもないし新入社員でもないし…それと自意識みたいなものも強かったんでしょうね」と当時を振り返る。

母・米子さんからの「周りの人にかわいがってもらいなさい。にこやかにしてなさい、朗らかにしてなさいと言っていた」という言葉に励まされたが、その頃に「心配したまま逝ったんだと思うんですけど…」と、光石の以降の活躍を見ずして５０代という若さで亡くなった。

下積み時代を支えたのは母だけでなく、結婚３５年を迎えた妻の存在もあった。「結婚指輪は２つ買うともったいないから私のは５０００円くらい。妻のは倍の（値段の）ものが買える」と自身は我慢をし、「彼女は航空会社の予約の電話受け付けをしていた」と仕事をして何とか工面していたという。

ＮＨＫの大河ドラマ、朝ドラ、映画など数々の出演歴を持つなか、司会の黒柳徹子に「挑戦してみたい役柄は？」と尋ねられると「いただく役をまじめにやっていきたい」と回答。今後も真摯（しんし）な姿勢を貫くつもりだ。