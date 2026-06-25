■これまでのあらすじ

非常識な隣人にせがまれ、妻が嫌々ながらキュウリを1本譲ると次はピーマンが欲しいと言われる。断る妻に隣人は「ケチ」と逆ギレ。さらに後日、妻が娘と畑に行くと、隣人がまた妻の畑を横切っていた。しかも大事なトマトの支柱に隣人の長靴が当たっていて…!?



畑の区画内ではなく、通路を通ってほしい…。そんな当たり前のお願いをしているだけなのに、三條さんはまったく行動を改めようとしてくれません。

トマトの支柱が傾いてしまっていることを伝えても「風のせいじゃないの？」と、あくまで自分は悪くないというスタンス。でも、私はこの目で今さっき見たんです。すると今度は「こんなところに植えるのが悪い」と開き直って!?ひなたが大切に育てているトマトなのに…三條さんは言ってることもやってることもあんまりです。挙句の果てには畑仲間に私が悪いように触れ回っていて、正直、ものすごく気分が悪いです。そしてついに、恐れていたことが…！

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)