「風のせいでしょ」自分の罪を認めない隣人に悩む日々…さらには私の悪口を言い触らし始め!?【うちの畑を荒らす隣人 Vol.6】
■これまでのあらすじ
非常識な隣人にせがまれ、妻が嫌々ながらキュウリを1本譲ると次はピーマンが欲しいと言われる。断る妻に隣人は「ケチ」と逆ギレ。さらに後日、妻が娘と畑に行くと、隣人がまた妻の畑を横切っていた。しかも大事なトマトの支柱に隣人の長靴が当たっていて…!?
非常識な隣人にせがまれ、妻が嫌々ながらキュウリを1本譲ると次はピーマンが欲しいと言われる。断る妻に隣人は「ケチ」と逆ギレ。さらに後日、妻が娘と畑に行くと、隣人がまた妻の畑を横切っていた。しかも大事なトマトの支柱に隣人の長靴が当たっていて…!?
畑の区画内ではなく、通路を通ってほしい…。
そんな当たり前のお願いをしているだけなのに、三條さんはまったく行動を改めようとしてくれません。
でも、私はこの目で今さっき見たんです。
すると今度は「こんなところに植えるのが悪い」と開き直って!?
ひなたが大切に育てているトマトなのに…三條さんは言ってることもやってることもあんまりです。
挙句の果てには畑仲間に私が悪いように触れ回っていて、正直、ものすごく気分が悪いです。
そしてついに、恐れていたことが…！
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡
(ウーマンエキサイト編集部)