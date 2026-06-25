人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”と注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が22日、Xを更新。“帰宅中”の姿に様々な反響が寄せられている。

【映像】“美少女お父さん”のドレス姿や帰宅中の姿（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。Xでは、父の日に投稿した娘2人との親子ショットや、おままごとをしているほほえましい様子のほかに、ロリータ風衣装を着た可愛らしい写真の数々を披露している。

ドレス撮影後の帰宅中の姿に反響

22日の投稿では、「ドレス撮影を終えて、帰宅中の無課金感がすごい」とつづり、可愛らしい衣装に身を包んだ撮影現場での姿と、仕事終わりにラフな装いで帰宅している様子の比較写真を公開した。

この投稿にファンからは、「さっきまでお姫様だった人と、同一人物に見えないです！」「帰宅中の女子大生ですかね？」「普段着姿のお父さんもいかす！！」など、様々なコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）