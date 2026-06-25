サッカー日本代表・長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が23日、Instagramを更新した 。愛情たっぷりのワールドカップ応援スタイルを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】平愛梨のW杯応援スタイルや長友選手との2ショット

2017年に長友選手と結婚し、4人の男の子を育てている平 。6月20日には「最高の景色を見に来ました」と英語でコメントし、日本代表を応援するためメキシコ入りしたことを報告していた。

W杯応援スタイルに反響

23日の更新では、ワールドカップ仕様のネイルを披露し、「わたしのネイル私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれたうれしすぎる!!カオスたちも『え?!ママの手にPAPAがいる!! 』 とハイテンション」と、平が“カオスたち”と呼んでいる息子たちも喜んだことを明かした。長友選手の顔写真やサッカーボール、優勝トロフィーなどをデザインしたネイルと、日本代表のユニホーム姿を披露している。

この投稿にファンからは、「PAPAネイルステキすぎる」「愛情詰まっているね共に戦ってる感がいい」などのコメントが寄せられている 。

（『ABEMA NEWS』より）